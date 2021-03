Rodrigo Muniz em treino no Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 10:00

Rio - Autor dos dois gols do Flamengo na vitória sobre o Macaé, Rodrigo Muniz tem apenas 19 anos, mas vem recebendo elogios no clube carioca. O jogador afirmou que também está sendo aconselhado por medalhões do Rubro-Negro. Ele revelou quais são os atletas que tem mais contado.

"As coisas que estão acontecendo na minha vida, a gente para para pensar onde a gente está, às vezes eu chego nos treinamentos com o time principal e fico “olha onde eu cheguei”. Aí converso com Bruno Henrique, com Diego, que tenho mais afinidade para conversar, eles me dão muitos conselhos, falando para continuar assim, na pegada, que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir realizar os meus sonhos e de toda a minha família. É uma coisa que não dá para explicar. Só quem é Flamengo sabe", afirmou.

Publicidade

Rodrigo Muniz tem apenas 15 jogos no profissional e marcou quatro vezes. O jogador chegou a ser emprestado para o Coritiba no ano passado, mas fez apenas seis jogos pelo Brasileiro e retornou ao Flamengo, após pedido de Rogério Ceni.



Publicidade

O Flamengo tem seis pontos e divide a liderança do Carioca com a Portuguesa. A equipe rubro-negra volta aos gramados no clássico contra o Fluminense, que está marcado para o próximo domingo, no Maracanã.