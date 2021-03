Após estreia na temporada, Gabigol detona gramado de Bacaxá Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 18:20

Rio - Após o empate por 1 a 1 contra o Boavista, o Flamengo reassumiu a liderança da competição, empatado em pontos em o Volta Redonda. Titular durante os 90 minutos, Gabigol detonou o estado do gramado de Bacaxá.

"Todos viram o estado do gramado. A gente também, quando viu, tomou um susto. Realmente, é muito ruim. Acho que podem melhorar. Isso atrapalhou a nossa posse de bola, finalização… Se fosse em um campo melhor, acho que o resultado poderia ser diferente, mas é o que temos. Não podemos usar como desculpa. Time foi guerreiro, lutou até o final, criamos chances, então, é descansar que quarta-feira tem mais", disse o atacante.



Publicidade

O próximo compromisso do Rubro-Negro contará com o retorno dos titulares e do técnico Rogério Ceni para o próximo compromisso pelo Carioca. Dessa forma, o Flamengo completo enfrenta o Bangu na quarta-feira, às 21h, em Volta Redonda.