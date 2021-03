Natan Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Emprestado pelo Flamengo ao Bragantino, o zagueiro Natan, de 20 anos, estaria na mira do Barcelona. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport.es", a secretaria técnica do clube catalão tem observado de perto do atleta e uma oferta pode ser feita futuramente.

O site ainda destaca que o jogador seria um dos possíveis legados de Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola nos tempos de Barcelona, em sua passagem como treinador do Flamengo em 2020. A personalidade de Natan é o que mais tem chamado atenção dos espanhóis.

Ao comentar sobre o jogador, o site afirma que Natan tem: "Uma capacidade de liderança inata e muita coragem, e pelas suas excelentes capacidades técnicas, que lhe permitem ter uma saída de bola limpa e segura" Ainda de acordo com a postagem, outros clubes europeus também o monitoram.



O empréstimo de Natan ao Bragantino rendeu R$ 5 milhões ao Flamengo. O clube paulista terá a obrigação de exercer a compra do jogador, caso ele faça 25 jogos pela equipe de Bragança Paulista na atual temporada.