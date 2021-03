Rogério Ceni e titulares estão de volta ao Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 09:41

Rio - Mais de um mês depois de ser campeão do Brasileiro no Morumbi, os titulares do Flamengo vão entrar em campo novamente em 2021. Nesta quarta-feira, às 21 horas, o Rubro-Negro enfrentará o Bangu, em Volta Redonda, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Além dos titulares, a partida irá marcar o retorno de Rogério Ceni ao comando do Flamengo. Com uma equipe alternativa, o Rubro-Negro atuou as primeiras rodadas da competição sob a orientação de Mauricio Souza. A garotada e os suplentes deram conta do recado e colocaram o clube carioca na liderança do torneio.

Sem poder contar com Rodrigo Caio e Pedro ainda em fase final de recuperação, o Flamengo deverá ir para campo com: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Willian Arão e Filipe Luís; Gerson, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Rival do Flamengo, o Bangu não vive bom momento na competição. Atualmente a equipe da Zona Oeste está na penúltima colocação, só superando o Macaé. Sem vencer desde a primeira rodada, quando bateu o lanterna do torneio, o vice-campeão brasileiro de 1985 vai tentar dificultar as coisas para o Rubro-Negro.