Após passagem pelo Bahia por empréstimo, o volante Ronaldo retornou ao Flamengo, mas está fora dos planos da diretoria e da comissão técnica para 2021 e está cumprindo a rotina de treinamentos no Ninho do Urubu em separado dos demais jogadores. Nos últimos dias, o jogador entrou na mira do Cruzeiro, que consultou a situação do atleta, mas os mineiros se assustaram com os valores.

A diretoria da Raposa, com o aval do técnico Felipe Conceição, conversou com os empresários de Ronaldo, que são da empresa OTB, e tiveram a informação que para ter o volante o custo seria em torno de R$ 180 mil por mês, algo fora da realidade do Cruzeiro, que disputará a Série B em 2021.

Além disso, a cúpula mineira recebeu a informação que Ronaldo deu prioridade a outros projetos na carreira. Segundo apurou a reportagem, clubes do exterior estão interessados na contratação no volante. O jogador tem contrato com o Flamengo até junho, e o clube rubro-negro, para liberar o atleta antes do término do vínculo, exige que, ao menos, uma parte do percentual dos direitos econômicos para uma futura venda. Caso contrário, ele ficará até junho treinando à parte.

Ronaldo é cria das categorias de base do Flamengo e era tratado como joia, mas nunca conseguiu ter sequência no time profissional. Em 2017, ele foi emprestado ao Atlético-GO, mas fez apenas nove jogos e marcou um gol. Retornou ao Rubro-Negro no ano seguinte e disputou 17 partidas.

Em 2019, sem espaço no Flamengo, foi emprestado ao Bahia, onde ficou até o fim de 2020. Pelo Tricolor baiano, ele disputou 52 partidas e fez um gol, mas não foi adquirido e precisou retornar ao Rubro-Negro carioca.