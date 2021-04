Com o zagueiro no chão, Bruno Henrique corre para festejar o gol sobre o Bangu Marcelo Cortes / Flamengo

Com o retorno do elenco principal e do técnico Rogério Ceni, o Flamengo enfrentou Bangu no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e venceu sem dificuldades por 3 a 0, com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. O placar poderia ter sido mais elástico, mas o time rubro-negro perdeu muitas oportunidades de balançar a rede, principalmente o camisa 9.

O Flamengo começou o primeiro tempo como já de se esperar: mandando no jogo. Logo aos dois minutos, Gabigol quase abriu o placar. Arrascaeta recebeu na direita e cruzou na medida para o camisa 9, que cabeceou com perigo, mas Paulo Henrique fez grande defesa. A pressão rubro-negra continuou e, aos nove, foi a vez de Bruno Henrique quase balançar a rede. Isla tabelou bem com Diego e cruzou na área para o camisa 27, que subiu no terceiro andar e cabeceou firme, mas foi para fora.

Aos 17 minutos, Bruno Henrique, de novo, levou perigo ao gol do Bangu. Gabigol recebeu na ponta direita e cruzou de três dedos na cabeça do atacante, que volta a cabecear para fora. Aos 25, o camisa 27 apecereu com perigo novamente. Ele recebeu bom passe de Arrascaeta, cortou a marcação e bateu para o gol. A bola subiu e saiu pela linha de fundo.

No lance seguinte, o Flamengo voltou a assutar o Alvirrubro, em jogada ensaiada. Arrascaeta cobrou falta na segunda trave para Filipe Luis, sozinho, cabecear com perigo. O goleiro adversário fez ótima defesa. Aos 32, o Rubro-Negro abriu o placar, mas o gol foi anulado. Arrascaeta conseguiu bom passe para Bruno Henrique, que rolou para Gabigol finalizar para as redes. A arbitragem marcou o impedimento.

Quando os jogadores já esperavam o apito final do primeiro tempo, eis que a estrela de Bruno Henrique voltou a brilhar. Aos 47 minutos, Diegou cruzou, e o atacante subiu bonito no terceiro andar para cabecear no canto direito de Paulo Henrique, sem chances para o goleiro do Bangu.

Na segunda etapa, o roteiro foi da mesma forma, com o Flamengo mandando na partida. Aos cinco minutos, o zagueiro Gustavo Henrique quase ampliou marcador. Após cobrança curta de escanteio, Arrascaeta mandou um cruzamento preciso para o zagueiro cabecear por cima do gol de Paulo Henrique. O Rubro-Negro não cansava de pressionar e corria atrás do segundo.

Gabigol teve duas chances seguidas, uma aos 16 e outra aos 19. Na primeira, ele recebeu passe em profundidade e tentou encobrir o goleiro do Bangu, que defendeu firme. Na segunda, Bruno Henrique puxou contra-ataque e lançou o camisa 9 na área. O atacante dominou sem ângulo, cortou a marcação e finalizou sem direção. Aos 21, Arrascaeta chamou a responsabilidade e mostrou o porquê é considerado um craque. O uruguaio recebeu de Diego, driblou a marcação na entrada da área e bateu rasteiro no cantinho do gol, sem chance para o goleiro. Uma pintura.

Aos 23, o Flamengo quase chegou ao terceiro. Após cobrança de escanteio, Gustavo Henrique cabeceou na trave. No rebote, Filipe Luis finaliza com perigo, mas foi para fora. Com o placar folgado, Rogério Ceni promoveu mudanças no time: Diego, Gustavo Henrique, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta saíram e entraram Gomes, Bruno Viana, Michael, Vitinho e Muniz, respectivamente.

As mudanças surtiram efeito, e o Flamengo conseguiu chegar ao terceiro gol. Aos 39, Vitinho recebeu de costas para a defesa e tocou na medida para Gabigol, que dominou e finalizou com perfeição para ampliar o marcador. Depois disso, o time rubro-negro apenas administrou o placar e conseguiu o quinto triunfo no Estadual.

Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança da Taça Guanabara de maneira absoluta, com 16 pontos. Volta Redonda, na vice liderança, com 13, encara o Boavista nesta quinta-feira. O Rubro-Negro volta a campo na segunda-feira para pegar o Madureira, às 21h, ainda com local a definir.