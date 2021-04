Ataquel - Campeonato Brasileiro serie A 2020 - Partida valida pela 37 rodada - Flamengo x Internacional - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio. Na foto, Pedro Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 01/04/2021 00:39 | Atualizado 01/04/2021 00:56

O Demonstrativo do Flamengo de 2020, que foi entregue ao Conselho Fiscal do clube para exame e parecer, indica o valor total que o Rubro-Negro desembolsará por ter contratado Pedro junto à Fiorentina, da Itália. Na página 52 do documento, no tópico "eventos subsequentes", consta as seguintes informações sobre a aquisição do atacante



Valor: US$ 14 milhões



Taxa bancária: 6,30



Montante em real: R$ 88,22 milhões



Início do contrato: 01/2021

Fim do contrato: 12/2025

Ou seja, segundo o Demonstrativo Financeiro, que pode sofrer alterações caso o Conselho Fiscal solicite, antes de ser enviado ao Conselho Deliberativo para votação, Flamengo pagará à Fiorentina por Pedro em parcelas durante cinco anos.

Pedro tem 23 anos e chegou ao Flamengo no começo de 2020, por empréstimo com passe fixado em contrato. Após se destacar com a camisa rubro-negra, com direito à convocação para a seleção brasileira, a diretoria decidiu fazer uma engenharia financeira e realizar a compra junto à equipe italiana.

Até o momento, Pedro disputou 56 partidas pelo Flamengo e marcou 24 gols, sendo 23 pela temporada 2020 e um pela temporada 2021. Atualmente, o atacante está no departamento médico tratando uma lesão muscular na coxa esquerda e não tem prazo de retorno. A tendência é que o jogador fique pelo 15 dias longe dos gramados e é dúvida para a final da Supercopa do Brasil no dia 11, contra o Palmeiras.