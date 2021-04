Gabigol, Arrascaerta e Bruno Henrique, o trio artilheiro do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 12:53

Rio - O atacante Gabigol está perto de bater mais um recorde com a camisa do Flamengo. Após balançar as redes contra o Bangu, na última quarta-feira, o camisa 9 chegou a 71 gols com a camisa rubro-negra e está perto de se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI.

Gabigol está atrás apenas de Renato Abreu, que defendeu o clube entre 2005 e 2007 e depois de 2010 a 2013. O meia marcou 73 vezes pelo Flamengo no século e está isolado na liderança. Bruno Henrique está em terceiro, com 57 gols, mas muito longe dos dois primeiros colocados.



Veja a lista:

1º – Renato Abreu – 73 gols

2º – Gabigol – 71 gols

3º – Bruno Henrique – 57 gols

4º – Obina – 47 gols

Léo Moura – 47 gols

Vágner Love – 47 gols

7º – Hernane Brocador – 45 gols

8º – Edílson – 44 gols

9º – Guerrero – 43 gols

10º – Diego – 39 gols

Na próxima segunda-feira, contra o Madureira, às 21h, Gabigol terá a chance de atingir a marca. A partida ainda não tem local definido, mas deve acontecer no Rio, já que o decreto do prefeito Eduardo Paes que proíbe eventos esportivos na cidade, em razão da Covid-19, se encerra no próximo domingo.