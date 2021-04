Perfil oficial do torneio nacional divulgou vídeo arquivado em 2019 sobre contratação do italiano Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 16:22

Rio - Para comemorar o Dia da Mentira, o perfil do Brasileirão no Twitter publicou um vídeo do anúncio de Balotelli no Flamengo guardado em seus arquivos para "trollar" os seguidores (assista abaixo).

Publicidade

No início do vídeo, são exibidos alguns lances do atleta com a camisa da seleção da Itália. Em seguida, surge um áudio de um torcedor rubro-negro dizendo: "O que que está faltando para o Flamengo contratar o Balotelli? Fala pra mim!".



Por fim, é possível ouvir uma mistura entre o funk e uma música típica italiana enquanto um avião pousa no Rio de Janeiro. "Bem-vindo ao Brasileirão, Mario Balotelli", diz o texto, mostrando o italiano com a camisa flamenguista.