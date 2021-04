Arrascaeta Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

09/04/2021

Rio - O meia uruguaio De Arrascaeta é um dos principais jogadores do Flamengo. O nome do atleta chegou a ser ventilado no Barcelona e um futuro no futebol europeu sempre é especulado sobre o meia. O uruguaio se disse feliz com o fato de ser reconhecido, mas que seus objetivos são com a camisa do Flamengo.

"Cada pessoa tem a liberdade de falar o que quiser, sei do meu potencial e do meu trabalho. Estou num grande clube do Brasil. Certamente há jogadores que querem jogar em um grande time da Europa. Quando era mais novo, tinha mais ambição sobre isso. Estou num grande da América e do mundo, em um grande momento. O que a gente tem feito até aqui é sinônimo de grandeza", afirmou em entrevista ao portal "Uol".



Contratado pelo Flamengo em 2019, o jogador foi um dos principais destaques da equipes nos títulos que o Rubro-Negro conquistou nos últimos anos. Ao todo, ele entrou em campo em 104 jogos e fez 32 gols pelo clube carioca.