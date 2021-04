O Flamengo goleou o Madureira por 5 a 1 na segunda-feira Marcelo Cortes/Flamengo

Por Lance

Publicado 10/04/2021

Rio - No próximo domingo, Flamengo e Palmeiras decidem quem leva a Supercopa do Brasil 2021. Ambas as equipes voltaram a atuar com seus times principais há pouco tempo. O Flamengo vem confiante pela goleada sobre o Madureira, pelo Carioca, e o Palmeiras, pode faturar dois títulos em sequência, a Recopa e a Supercopa. Sobre o clássico nacional, o jornalista Kfouri apontou o favoritismo pro lado rubro-negro.



"Não tenho dúvida de que o Flamengo chega muito melhor, porque o Flamengo fez dois jogos com seu time titular, ambos deram graça a ver, e atropelou os dois adversários, fez oito gols, podia ter feito 15, principalmente no primeiro jogo contra o Bangu. É óbvio que alguém dirá que você não pode comparar a importância das competições, dos dois jogos feitos pelo Flamengo com o jogo feito pelo Palmeiras. Das competições não se pode comparar o nível técnico, dos times eu diria que o Defensa y Justicia não ganharia do Madureira com muita facilidade, nem mesmo do Bangu", ponderou.

Sobre a atuação da equipe de Abel Ferreira diante do Defensa y Justicia, pela final da Recopa Sul-Americana, o jornalista levantou críticas sobre o padrão de jogo apresentado. Para Juca Kfouri, pelo investimento do alviverde, o confronto contra o time argentino não era pra ser equiparado. Além disso, questionou sobre o modelo de contra-ataque imposto por Abel.



- A gente viu, como eu desconfiava, o Palmeiras de sempre, o Palmeiras da temporada passada, que a exemplo do Flamengo, não agradou do ponto de vista técnico, mas que agora teve tempo para se apresentar de uma maneira diferente e jogou com o Defensa y Justicia como se estivesse jogando contra um grande time. Jogou de novo na base do contra-ataque, jogou de novo esticando bola, jogou outra vez como se fosse um jogo de igual para igual ou se ele fosse inferior ao adversário, e aí não dá. Pode continuar ganhando, mas realmente não foi para isso que trouxeram o Abel Ferreira - criticou o comentarista.



Apostando em alterações na equipe palmeirense, Juca afirmou que caso o time de Abel Ferreira apresente um futebol parecido com o de quarta-feira, pela primeira partida da Recopa Sul-Americana, há a possibilidade de uma goleada histórica ocorrer no Mané Garrincha.



- Não acho que o Palmeiras vá repetir uma atuação tão absolutamente abaixo da crítica como fez contra o Defensa y Justicia. Se jogar como jogou contra o Defensa y Justicia, toma uma goleada dessas para entrar para a história do Flamengo, não tenho muita dúvida disso. Acho que o Abel Ferreira terá visto que ele não pode jogar contra o Flamengo como jogou o jogo do meio de semana - afirmou.



- Aguardemos, mas a expectativa é de amplo favoritismo para o Flamengo, para a temporada começar em grande estilo para o Flamengo mostrar quem é hegemônico no futebol brasileiro - finalizou o jornalista.