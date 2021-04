Diego no treino do Flamengo em Brasília Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 17:19

Bicampeão do Brasileiro e do Estadual, campeão da Libertadores, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. O Flamengo conquistou sete títulos em apenas dois anos e pode aumentar a sua coleção neste domingo, com mais uma Supercopa, caso derrote o Palmeiras na partida às 11h, no Mané Garrincha. Se conseguir, Diego terá mais uma vez a honra de levantar o troféu, assim como fez no Brasileirão de 2020.

E para quem pensa que os jogadores do Flamengo podem estar acostumados com tantas conquistas em tão pouco tempo, o próprio capitão Diego avisa: Eles querem mais.



"Nós vivemos de títulos. A conquista traz um esforço a mais, um frio na barriga. Dá prazer viver um jogo como o que vamos jogar hoje", avisou o capitão rubro-negro em entrevista coletiva neste sábado. Ele ainda completou:



"A nossa motivação maior é vencer, competir. É uma característica forte do elenco. São sete títulos em dois anos, o que é muito difícil. Não é fácil, a motivação dos objetivos, vontades, respeitando adversários, mas é o que estamos acostumados a fazer, ser melhor do que nós fomos ontem".



Do início complicado no Flamengo, passando por crise com a torcida, até chegar a capitão jogando numa nova função, como volante, Diego vê toda a experiência passada como algo que o fortaleceu para o atual momento.



"Desde que aceitei os desafios de jogar pelo Flamengo, seria um processo até chegar no patamar que estamos hoje. Aceitei muito animado e todo esforço valeu a pena. Todas as dificuldades que vivi só fortalecerem meu elo com o clube".