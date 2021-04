Diego Alves pegou três pênaltis na decisão contra o Palmeiras Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 14:05 | Atualizado 11/04/2021 14:47

DIEGO ALVES: Antes mesmo da disputa por pênaltis o goleiro já tinha feito defesas importantes. Já era um dos destaques da decisão, mas tornou-se herói ao pegar três cobranças e garantir o título. NOTA: 9,5

ISLA: Apesar de uma boa jogada no início, mais uma vez deixou a desejar no ataque e não teve boa atuação na defesa, dando espaços. NOTA: 4,5

MATHEUZINHO: Entrou em seu lugar e não melhorou muito a criação pela direita do ataque. NOTA: 4,5

RODRIGO CAIO: O zagueiro teve muito trabalho no primeiro tempo com a marcação frouxa do meio, mas levou a melhor na maioria dos lances. Comprometeu a atuação com pênalti bobo cometido. NOTA: 6,5

WILLIAN ARÃO: Desta vez não foi bem jogando como zagueiro. Bobeou na marcação e levou um grande drible de Raphael Veiga no gol no primeiro lance do jogo, o que mudou o jogo. NOTA: 5

FILIPE LUÍS: Grande atuação, principalmente no ataque, onde deu opções e criou boas chances. Na defesa também foi muito bem e sofreu pouco. NOTA: 8,5

DIEGO: Foi decisivo ao impedir o gol do Palmeiras em cima da linha. Entretanto, apesar do bom passe, não foi eficiente na marcação e deu muito espaço, comprometendo um pouco a atuação . NOTA: 6

JOÃO GOMES: Entrou para dar mais poder de marcação ao Flamengo na parte final de jogo e não comprometeu. NOTA 5,5

GERSON: Bem marcado, não conseguiu participar muito da criação e a equipe sentiu sua falta. Poderia ter saído antes. NOTA 4,5

PEPÊ: Entrou com muita vontade e ajudou na parte final do jogo, apesar de ter sido pouco efetivo. NOTA: 5,5

EVERTON RIBEIRO: Muito mal, não conseguiu ser aquele jogador que desequilibra em partidas difíceis. NOTA: 4,5

VITINHO: Entrou e deu mais objetividade à equipe na parte final do jogo. Teve a chance de fazer o gol do título, mas parou na trave. NOTA: 6,5

ARRASCAETA: Em alguns momentos deixou a desejar, mas mais uma vez foi decisivo no ataque, com um gol e participação no outro. Também deu bons passes. NOTA: 8

BRUNO HENRIQUE: Foi outro que esteve abaixo de sua média. Não conseguiu encaixar uma jogada em velocidade e perdeu um gol incrível, parando em Weverton. NOTA: 5

MICHAEL: Entrou no fim. SEM NOTA

GABIGOL: Fez um gol de oportunismo e perdeu outro inacreditável. Incomodou a defesa adversária com muita movimentação, abrindo espaço para os companheiros. NOTA 7

PALMEIRAS

A equipe do técnico Abel Ferreira não ficou apenas atrás, esperando o adversário como de costume. Autor de dois gols, Raphael Veiga ainda teve outras chances. Mas o grande destaque foi Weverton, com pelo menos três defesas gigantescas e ainda pegou duas penalidades.