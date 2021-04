Flamengo e Palmeiras Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 14:37

Rio - Rodrigo Caio foi do céu ao inferno na disputa da Supercopa do Brasil neste domingo, contra o Palmeiras. No segundo tempo, o zagueiro cometeu o pênalti em Rony, que acabou dando o empate ao clube paulista. No entanto, o defensor se redimiu ao cobrar a penalidade que deu o título ao Rubro-Negro, no Mané Garrincha. Após o jogo, o atleta falou sobre as emoções distintas.

"Infelizmente participei do segundo gol. Na minha visão, jogada normal. Naquele momento, tomamos o segundo gol e o jogo ficou totalmente aberto. (...) Mas Deus é justo e me deu a oportunidade de ser o último cobrador", disse Rodrigo Caio à 'Globo', antes de complementar:

"Mostra a força e a união desse grupo. Cheguei em 2019 com o propósito de fazer história no Flamengo, e esse grupo está fazendo. É um grupo especial, diferente, que nunca se contenta. Tenho certeza que não para por aqui. Conseguimos uma vitória e um título muito importante pra essa temporada", encerrou.