Artilheiro sub-16 do Flamengo, Ismael assina contrato de formação com o clube Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 12:57

Rio - Nascido em Belo Horizonte, Ismael Rodrigues Campos, chegou ao Flamengo em fevereiro deste ano nas vésperas de completar seus 16 anos. Em seu primeiro teste, o atacante de 1,87 cm teve a Copa FCB como desafio e não decepcionou. Foi artilheiro com 4 gols conquistando o título da competição. O Flamengo tratou logo de assinar contrato de formação de três anos com atleta, fato consumado nesta segunda-feira (12). Em suas redes sociais, o jogador celebrou a assinatura do novo compromisso com o Rubro-Negro:

"Estou muito feliz em ter assinado meu primeiro contrato com o @flamengo. Grato por ter meu trabalho reconhecido logo no primeiro teste com essa camisa pesada. Jogar no Flamengo é sonho de toda criança. Agora vamos em busca de mais objetivos com o manto rubro-negro", resumiu.

Publicidade

Antes de chegar ao Flamengo, Ismael jogou no Atlético-MG. Chegou no Galo com 13 anos. No ano passado, fez teste no Athletico-PR. Passou, mas a pandemia travou tudo. Batalhador, o jogador foi tentar a sorte no maior clube do Brasil. Chegou ao Ninho do Urubu disposto a escrever a sua própria biografia. Hoje é oficialmente jogador do Flamengo.

FICHA TÉCNICA



Nome: Ismael Rodrigues Campos



Nascimento: 13/3/2005



Altura: 1,87cm



Cidade natal: Belo Horizonte-MG



CLUBE ANTERIOR: Atlético-MG