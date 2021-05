Rio, 03/11/2019, Campeonato Brasileiro jogo entre Flamengo x Corinthians válido pela pela 30ª rodada no Maracana, na foto Gabriel Batista, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 07/05/2021 12:41

Rio - O Flamengo deve ter novidade no gol na semifinal do Campeonato Carioca, neste sábado, contra o Volta Redonda, às 21h05, no Maracanã. Com Diego Alves machucado, o técnico Rogério Ceni tende dar uma nova chance a Gabriel Batista no time titular

Gabriel saiu na frente de Hugo na disputa pela vaga. O jovem já havia treinado como titular na última quinta-feira. Nesta sexta, após mais um treinamento, Rogério conversou com membros da comissão técnica sobre a mudança e bateu o martelo.

Desde o ano passado, com a ascensão de Hugo, Gabriel perdeu a condição de reserva imediato de Diego Alves e passou a ser a terceira opção. Neste ano, o goleiro iniciou a disputa do Campeonato Carioca com o time de garotos, já que o elenco principal ainda estava em férias. Sua última partida foi no dia 14 de março.

O Flamengo está com a vaga bem encaminhada para a final do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 3 a 0.