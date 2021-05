Gabriel Batista Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 11/05/2021 19:02 | Atualizado 11/05/2021 19:03

Rio - Gabriel Batista deve ganhar uma nova oportunidade no gol do Flamengo. Na preleção para a partida da Libertadores contra o Unión La Calera, na noite desta terça-feira, no Chile, o técnico Rogério Ceni indicou que manterá o camisa 22 como titular e Hugo Souza na reserva.

Na semifinal do Carioca, no último sábado, o treinador já havia optado por escalar Gabriel e não Hugo, que vinha sofrendo críticas. Vale lembrar que Diego Alves, titular da posição, está fora por conta de um desconforto muscular.

Publicidade

Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com: Gabriel Batista, Isla, Willian Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; Diego, João Gomes e Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.