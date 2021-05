Bruno Henrique Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 13:20

Rio - Após o empate do Flamengo com o Unión La Calera, do Chile, o narrador dos canais Disney, João Guilherme, afirmou que o meia Everton Ribeiro e o atacante Bruno Henrique devem perder suas vagas de titulares no Rubro-Negro. Os jogadores receberam críticas após nova atuação irregular no clube carioca.

"É um tema delicado, mas chegou a hora de Everton Ribeiro e Bruno Henrique abrirem espaço no time do Flamengo para Vitinho e Pedro. Nada é definitivo, assim como tudo que Everton Ribeiro e Bruno Henrique já fizeram pelo Flamengo. Eles estão na história do Flamengo, mas eles não podem ter lugar cativo por tudo aquilo que já fizeram. Eles já não vêm produzindo bem há algum tempo, mais ainda o Everton Ribeiro", afirmou.



Na opinião de João Guilherme, essa mudança já deveria acontecer no próximo compromisso do Flamengo pela Libertadores, que vai acontecer na próxima semana contra a LDU, no Maracanã.

"Os dois deveriam deixar o time principal, aquele que disputa a Libertadores, e Vitinho e Pedro terem uma oportunidade contra a LDU. Muito difícil o Rogério Ceni fazer isso, ele não dá sinais de que fará essas mudanças. Mas na minha avaliação os dois não estão produzindo bem já há algum tempo e merecem abrir espaço para outros que vêm jogando melhor, caso de Vitinho e Pedro. Quando você se sente com a sua vaga cativa, isso gera uma acomodação, e a acomodação nunca é boa", disse.