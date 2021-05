Ramon Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 09:30

Rio - O lateral-esquerdo Ramon, de 20 anos, é considerado uma das promessas da base do Flamengo. Ele atuou nas últimas partidas da equipe, titular contra o Volta Redonda, no Carioca, e entrou no fim do confronto contra o Unión La Calera. Em bate-papo com Smigol, no FlaTV, o jogador falou sobre a receptividade que tem no elenco entre as estrelas do Flamengo.

Publicidade

"Falam que você é a cara do Gerson, ele te recebeu bem", disse Smigol. "Sim, o Gerson é muito legal, nos passa muita coisa, tanto ele, quando o Filipe Luís, o Diego, todos os jogadores. Isso é muito importante para a evolução de quem está começando como eu", afirmou o jogador.



Com a lesão de Renê, Ramon vem recebendo mais oportunidades no time titular do Flamengo. Apontado pelos torcedores como uma grande promessa, o jogador falou a respeito dos seus sonhos.

Publicidade

"Fico muito feliz de defender um clube como o Flamengo. Claro que a gente projeta Seleção, tanto de base, quando a profissional. Mas tenho que fazer meu caminho, aproveitar as oportunidades", disse.