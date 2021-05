Filipe Luís Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 23:31

Rio - A primeira partida da final do Carioca terminou empatada. O Flamengo saiu na frente e acabou cedendo o empate ao Fluminense no segundo tempo. O lateral-esquerdo Filipe Luís elogiou a qualidade da partida disputada no Maracanã.

"Foi um grande jogo, jogamos contra equipe com jogadores de muita qualidade, tanto que no segundo tempo fizeram trocas e melhoraram bastante. Sobre jogo truncado, foi um jogo muitas faltas, mas quem quer dar muitas faltas é para controlar o jogo e acaba não tendo jogo. Não exigimos que o juiz acerte todos os lances, nós queremos jogar, queremos bola rolando", afirmou.



A arbitragem da partida foi alvo de muitas críticas do jogador. Na opinião dele, o Fluminense acabou sendo favorecido pela forma como o árbitro conduziu o clássico no Maracanã.

"Toda hora ele quer parar, o juiz quer dialogar e acaba de 45 minutos, nos jogamos 20. Isso favorece, obviamente, ao Fluminense que joga no contra-ataque. Espero que o segundo jogo seja mais corrido, justo e que vença o melhor porque são duas grandes equipes se enfrentando", disse.