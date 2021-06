Reinaldo, ex-atacante do Flamengo - Divulgalção

Reinaldo, ex-atacante do FlamengoDivulgalção

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 11:26

Rio - Revelado pelo Flamengo no fim dos anos 90, o ex-atacante Reinaldo falou sobre a estrutura precária do clube naquela época. Em entrevista à ESPN, ele chegou a revelar que os jogadores não tinham nem academia para treinar.

"Eu fico feliz pelo que o Flamengo tem de estrutura, não deve a nenhum clube da Europa. Nós treinávamos na Gávea, vestiário era fraco, não tinha academia, nem nada. Mas consegui fazer parte de uma geração vencedora, que conseguiu ganhar títulos. Nós honramos a camisa do Flamengo", declarou Reinaldo.

Publicidade

O ex-atacante também falou sobre a parceria que fez com Romário no ataque rubro-negro.

"Isso foi a cereja do bolo, um dos maiores atacantes de todos os tempos. Hoje em dia, como diz o Bruno Henrique, o Flamengo está em outro patamar. Não tenho dúvida que o Romário que fez 204 gols [em 280 jogos] com a camisa do Flamengo, com a estrutura que tem hoje em dia, faria 500 tranquilamente. O Pet faria mais uns 100, o Edílson e outros caras fora da média também. Se eles fizeram tudo isso sem estrutura, imagina com estrutura? Os caras seriam muito maiores do que foram no Flamengo. Hoje tem estrutura para descansar de tarde depois do treino, hotel no Ninho do Urubu. Na nossa época não tinha isso", afirmou.