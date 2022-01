Ramon, lateral do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O Flamengo terá um desfalque importante para sua estreia no Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (26), contra a Portuguesa-RJ, no Estádio Luso Brasileiro. Ainda em tratamento de um problema muscular, o lateral-esquerdo Ramon não estará a disposição do técnico Fábio Matias.

O atleta chegou a comparecer ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira (24), mas fez apenas trabalhos leves na academia com o fisioterapeuta do clube, Mário Peixoto, enquanto o restante do grupo sub-20 treinou no campo.