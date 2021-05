Miguel Mailson Santana/Fluminense FC

14/05/2021

Rio - O meia Miguel, de 18 anos, sofreu uma derrota judicial na tentativa de rescindir o seu contrato com o Fluminense. A Daniela Valle da Rocha Muller, da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido de liminar do jogador que buscava o desligamento do Tricolor.

Representado pelo seu pai e agente, Miguel alega débitos de seis meses de FGTS e mais um ano sem o aumento salarial prometido em contrato. Revelado nas categorias de base de Xerém, o jovem terá agora mais 15 dias para apresentar mais fatos à sua petição inicial.



Com contrato até o meio do ano que vem, Miguel não deverá mais atuar pelo Fluminense. O jogador poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do começo de 2022 e já recebeu sondagens do Santos.



Outra polêmica envolvendo o jogador aconteceu nos últimos dias. De acordo com o portal "UOL", o Vasco tem direito a 30% do jogador, por conta de um acordo que fez com o Fluminense em 2016. Os dois clubes confirmam essa tratativa, mas o empresário e pai do atleta nega.