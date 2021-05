Grupo principal do Fluminense só perdeu uma vez na temporada 2021 Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 17/05/2021 12:46

Com a equipe principal, o Fluminense perdeu apenas uma vez, justamente na estreia dos titulares. Desde então, já são 12 partidas de invencibilidade na temporada. E basta manter esse desempenho contra o Junior Barranquilla, nesta terça-feira (18), às 21h30 no Maracanã, para o Tricolor garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Com oito pontos em quatro rodadas, o Fluminense lidera o Grupo D, dois pontos à frente do River Plate, a cinco do Junior e a seis do Santa Fé. Com isso, basta um empate para os colombianos não poderem mais alcançar, o que garantiria a vaga com uma rodada de antecipação e daria mais tranquilidade para o duelo na Argentina, na próxima semana.



Uma missão que não parece muito difícil para esse grupo, que desde o fim da temporada passada tem se mostrado difícil de ser batido. Afinal, levando-se em consideração apenas os jogos em que atuou com a equipe titular, o Fluminense perdeu apenas uma vez nas últimas 22 partidas.



Na reta final do Brasileirão, a equipe de Marcão levou uma goleada de 5 a 0 do Coirinthians, mas depois se encontrou e terminou com 9 jogos de invencibilidade. No início da temporada atual, o Fluminense jogou cinco partidas com a equipe sub-23, com reservas e alguns poucos titulares, perdendo duas vezes. Mas com a equipe titular, o único revés foi em 26 de março, no 3 a 2 para o Volta Redonda, na estreia após alguns dias de pré-temporada contra um adversário que já tinha ritmo.



Já são 12 jogos invicto e o Tricolor tentará aumentar a marca contra o Junior Barranquilla com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê (Cazares); Kayky, Luiz Henrique (Gabriel Teixeira) e Fred (Bobadilla).