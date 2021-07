Handebol masculino - Vitor Jubini/A Gazeta

Handebol masculinoVitor Jubini/A Gazeta

Publicado 25/07/2021 23:00

Como já era esperado, não foi fácil para o Brasil, que chegou a perder por cinco de diferença no primeiro tempo, mas cresceu na reta final com a entrada de Léo Dutra. Os comandados de Tatá lutaram, mas esbarraram em uma marcação francesa muito bem postada. Apesar do esforço, os brasileiros foram para o intervalo com a derrota parcial de 13 x 16 França.



Na segunda etapa, o Brasil continuou encontrando dificuldades as mesmas dificuldades. Com pouco brilho nas jogadas ofensivas, o time brasileiro não conseguia passar pelo ferrolho da França, Seleção presente no pódio nas últimas três Olimpíadas. A equipe francesa venceu o jogo facilmente por 39 a 24.

Com o resultado, o Brasil soma duas derrotas em dois jogos – foi superada pela Noruega na estreia. Ainda há chance de classificação para as quartas de final. Nos dois grupos de seis do torneio, os quatro primeiros avançam. Há confrontos ainda com Espanha, Argentina e Alemanha, a começar pelos espanhóis na quarta-feira às 7h30 (de Brasília).