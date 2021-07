Simone Alessio não deu chances de reação para o brasileiro Ícaro Miguel, que precisou de atendimento médico - AFP

Simone Alessio não deu chances de reação para o brasileiro Ícaro Miguel, que precisou de atendimento médicoAFP

Publicado 25/07/2021 23:17 | Atualizado 25/07/2021 23:26

Tóquio - Na estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o mineiro Ícaro Miguel (80kg) foi derrotado nas oitavas de final do Taekwondo pelo italiano Simone Alessio, na noite deste domingo, na Arena Nippon Budokan. No entanto, o lutador ainda pode brigar pela medalha de bronze. Para isso, o italiano precisa chegar à final para o brasileiro entrar na chave de repescagem.

A vitória do italiano foi confirmada após a intervenção do árbitro, que decidiu encerrar o combate após o brasileiro cambalear com um chute do italiano. Ele recebeu atendimento médico, mas está bem.

Publicidade

O italiano começou melhor na luta e manteve o controle desde o primeiro assalto, que terminou com a vitória por 8 a 0. No segundo, Alessio manteve a vantagem no placar com 16 a 3. No último assalto, chegou a abrir 22 a 3. Após acertar um chute que desestabilizou Ícaro, a luta foi interrompida, com a vitória confirmada.