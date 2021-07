Gabriel Medina - Reprodução Instagram

Japão - Gabriel Medina Ítalo Ferreira seguem sendo esperança de medalha para o Brasil no surfe em Tóquio. Na madrugada desta segunda-feira, ambos se garantiram nas quartas de final do torneio. Medina superou o australiano Julian Wilson por 14.33 a 13.00, enquanto Ítalo bateu o neozelandês Billy Stairmand por 14.54 a 9.67.

A bateria entre os dois surfistas foi animada. Wilson começou com um boa manobra e recebeu um 6.17, mas Medina respondeu com um lindo aéreo de 7.50. Na sequência, o australiano pegou outra boa onda, que lhe rendeu 5.67 e a liderança parcial, mas viu Medina retomar a frente com um 6.83. Precisando de 8.16 nos minutos finais, Julian Wilson não desistiu e tentou a virada nos minutos finais, mas não adiantou.

Ítalo Ferreira AFP Diferentemente do colega, Ítalo não teve dificuldades para se classificar. O brasileiro largou na frente com ondas de 4.83 e 2.67, contra 6.77 do adversário. Depois, Ítalo acertou dois aéreos, que lhe renderam 5.67 e 7.17. Stairmand não conseguiu reagir e somou apenas mais 5.27.

Agora, Medina enfrentará o francês Michel Bourez. A bateria acontecerá nesta segunda-feira, ás 19h. Já Ítalo encara o japonês Hiroto Ohhara.