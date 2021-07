Gabriel Medina - AFP

Publicado 26/07/2021 08:20

Rio - Mudança na cronograma do surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A previsão de um tufão na capital do Japão fez o Comitê Organizador da Olimpíada antecipar a final do esporte para esta terça-feira. Com isso, as medalhas serão definidas já na próxima madrugada.

Três brasileiros ainda estão na disputa: entre os homens Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, e entre as mulheres Silvana Lima. Tatiana Weston-Webb, a outra brasileira que participou dos Jogos, foi eliminada nas oitavas. O surfe é uma das grandes expectativas de medalha para o país.





Confira o calendário das atividades do Surfe:



19h - Quartas de final masculina

21h24 - Quartas de final feminina

23h48 - Semifinal masculina

01h (já na terça-feira) - Semifinal feminina

02h16 - Decisão do bronze masculino

03h01 - Decisão do bronze feminino

03h46 - Final masculina

04h31 - Final feminina