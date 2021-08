Eliane Martins - AFP

Publicado 01/08/2021 01:26

Japão - Eliane Martins não conseguiu se classificar para as semifinais do salto em distância nas Olimpíadas. Nas eliminatórias disputas neste domingo no Estádio Olímpico de Tóquio, a brasileira ficou apenas na 17ª colocação e se despediu do torneio.

Eliane não conseguiu aproveitar bem os três saltos a que tinha direito. A atleta queimou sua primeira tentativa, marcou 6.43m na segunda e 6,38m, não conseguindo mudar sua marca anterior.

O dia não foi bom para o atletismo brasileiro em Tóquio. Além de Eliane, Simone Ferraz e Tatiane Raquel, dos 3000m com barreiras, e Lucas Carvalho, dos 400 m, também não conseguiram se classificar.