Publicado 02/08/2021 00:28

Japão - O Brasil está eliminado do torneio de handebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada deste domingo, a seleção não teve forças para superar a França e acabou sendo derrotada por 29 a 22, o que resultou na despedida precoce, ainda na fase de grupos.

Precisando vencer para avançar à próxima fase, o Brasil até começou bem a partida, sem deixar a França se desgrudar muito no placar. No entanto, a Seleção se perdeu após a metade do primeiro tempo e passou a cometer muito erros, que foram bem aproveitados pelas adversárias. As francesas abriram boa vantagem no placar e terminaram o primeiro tempo vencendo por 17 a 11.

Na volta do intervalo, o Brasil voltou com bom ritmo e deu a impressão de que conseguiria brigar pelo resultado. As brasileiras chegaram a diminuir a vantagem para três gols, mas logo caíram de produção novamente. Em contrapartida, a França voltou a crescer no jogo e se distanciou no placar novamente para vencer

Com o resultado, a seleção brasileira feminina de handebol está eliminada das Olimpíadas. No último domingo, a seleção masculina também não conseguiu se classificar.