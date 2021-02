Cano é a aposta ofensiva Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 15:48

Rio - Destaque absoluto do Vasco na temporada, o atacante Germán Cano preocupou os vascaínos ao levantar a dúvida se iria ou não a campo contra o Fortaleza. O argentino teve uma gastroenterite e não participou dos últimos treinos da equipe. No entanto, de acordo com a 'Bandeirantes', o jogador já se sente melhor e deve atuar nesta quarta-feira.

O atleta se apresentou nesta terça-feira, sem se queixar de dores e os médicos do clube ainda irão reavaliá-lo. Cano é o artilheiro do clube na temporada, com 23 gols em 47 partidas. O Vasco, assim como o Fortaleza, precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Cruzmaltino é o 17º colocado, com 37 pontos, enquanto o Tricolor é o 15º, com 38.