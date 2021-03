Wellington Nem Luciano Belford/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 07/03/2021 19:55 | Atualizado 07/03/2021 19:56

Rio - Depois de anunciar as contratações do zagueiro Ernando e do meia Marquinhos Gabriel, o Vasco conversa com mais um jogador para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Wellington Nem, de 29 anos. Revelado pelo Fluminense, o jogador está livre no mercado desde que se despediu do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no ano passado.

As conversas entre Vasco e empresários de Nem estão em andamento e ainda não há nada definido. A ideia da diretoria vascaína é ter o atacante até dezembro. Nesta segunda-feira, reuniões devem acontecer, e as tratativas podem avançar. O técnico Marcelo Cabo aprovou o nome do jogador e autorizou a diretoria a tentar a contratação do atleta.



Wellington Nem foi um dos destaques do Fluminense na conquista do título do Campeonato Brasileiro pelo Tricolor em 2012. Em 2013, o atacante se transferiu para o clube ucraniano. Em 2017, o jogador acabou sendo emprestado ao São Paulo e, em 2019, para o Fluminense, sem repetir o sucesso. Alexandre Pássaro, atual diretor do Vasco, foi quem conduziu a contratação do jogador pelo Tricolor paulista e está perto de ter o atacante novamente em seu elenco.