Rio - Em busca de reforços para a temporada de 2021, o Vasco tem conversas adiantadas com o lateral Zeca, de 26 anos. O jogador disputou o último Brasileiro pelo Bahia, mas pertence ao Internacional, clube que tem vínculo até junho de 2022. Porém, o jogador está em processo de rescisão contratual para ficar livre e deixar o caminho livre para o Cruzmaltino sacramentar mais uma contratação.

Revelado pelo Santos, Zeca fez parte da seleção brasileira olímpica que conquistou o inédito ouro no Maracanã, em 2016. O lateral fez parte de uma equipe repleta de craques como Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus, entre outros grandes nomes.



Em 2018, Zeca acertou com o Internacional, onde atuou por duas temporadas. Em 2020, o lateral, que é polivalente e atua pelos dois lados, foi emprestado ao Bahia, time que defendeu em 19 partidas e marcou um gol. O jogador vê com bons olhos uma ida para o Vasco para reconquistar o bom futebol que lhe fez vestir a camisa da Seleção.



Neste domingo, o Vasco anunciou os seus primeiros reforços para a temporada de 2021. O zagueiro Ernando, ex-jogador do Bahia, e o meia Marquinhos Gabriel, ex-Athletico-PR. O Cruzmaltino ainda negocia com Wellington Nem, ex-atacante do Fluminense.