Apresentação Marcelo Cabo - 02/03/2021 RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 20:14

Rio - O Vasco da Gama trabalha para contratar mais reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após anunciar o meia Marquinhos Gabriel e o zagueiro Ernando, o Cruzmaltino também está de olho no atacante Morato, do RB Bragantino. De acordo com o 'Ge.com', o clube carioca já abriu conversas com o atleta de 28 anos.

Morato não tem sido aproveitado com frequência no clube paulista e também já foi procurado por outros clubes da segunda divisão, como Cruzeiro e Vitória. No entanto, segundo o portal, a proposta que mais o agradou foi a do Vasco. O atacante tem contrato com o Massa Bruta até o fim de 2022, mas já foi liberado dos treinos pelos paulistas.