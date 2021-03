Versátil, Zeca pode ser utilizado nas duas laterais, mas chega com a missão de resolver um crônico problema no setor Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 17:24

Rio - O Vasco oficializou, na tarde desta terça-feira, a contratação de Zeca. Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, o lateral, seja no lado direito ou esquerdo, tem na versatilidade o principal trunfo para resolver um crônico problema no setor. Titulares na temporada passada, Yago Pikachu, Henrique e Neto Borges estão na lista de dispensas do clube e tiveram as férias estendidas para encontrar um novo clube.

Zeca é aguardado no Rio ainda nesta terça para realizar exames médicos e assinar contrato com validade até dezembro, com opção de prorrogação até o fim de 2022. O lateral é terceiro reforço anunciado após o zagueiro Ernando, ex-Bahia, e o meia-atacante Marquinhos Gabriel, ex-Cruzeiro. O Vasco negocia a contratação dos atacantes Wellington Nem, sem clube, e Morato, do Red Bull Bragantino.

Publicidade

O reforço disputou o Campeonato Brasileiro de 2020 pelo Bahia. De volta ao Internacional, o lateral, em comum acordo, acertou a rescisão do vínculo que tinha validade até 2022 para acertar com o Vasco. Revelado pelo Santos, Zeca viveu o auge da carreira na Vila Belmiro, com destaque na conquista no bicampeonato paulista em 2015 e 2016.

Com passagens discretas por Inter e Bahia, o curinga tem esperança de reencontrar o melhor de seu futebol sob o comando de Marcelo Cabo. No momento, o treinador conta apenas com Léo Matos e Cayo Tenório para a lateral direita. Destaque da base, MT foi escalado na esquerda nas duas primeiras rodadas da Taça Guanabara.