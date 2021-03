Martín Benítez Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 19:00

Rio - O meia Martín Benítez está próximo de deixar o Vasco rumo ao São Paulo. Tanto o clube paulista quanto o carioca ainda estudam a melhor forma de realizar a transferência. No entanto, de acordo com o 'UOL', o jogador argentino ficou magoado com o Cruzmaltino por, segundo o próprio atleta, não tentar e nem fazer o mínimo de esforço para mantê-lo.

Ainda segundo o próprio portal, Benítez deseja a transferência, mas essa vontade se potencializou ainda mais pelo indiferença do Vasco no negócio. Benítez chegou ao Cruzmaltino em 2020 junto ao Independiente e se destacou, principalmente sob comando de Ramon Menezes. No entanto, o atleta sofreu com inúmeras lesões. Ao todo, foram 33 jogos e três gols.