Por O Dia

Publicado 12/05/2021 17:20

Rio - De volta ao Vasco, o volante Rômulo terá novamente a oportunidade de participar de um elenco que busca recuperar o espaço do Cruzmaltino na elite do futebol brasileiro. Na primeira oportunidade, houve sucesso. A equipe carioca retornou à elite e pouco tempo depois conquistou a Copa do Brasil e foi vice-campeão do Brasileiro. Ao observar o trabalho de Marcelo Cabo, o jogador afirma que o Vasco está em boas mãos.

"Vejo o trabalho do Cabo muito bem feito, é um cara que tem um jeito próprio de ser e escuta bastante. Na hora que tem que cobrar chega junto, aqui nos treinamentos também cobra e conversa. É um cara muito inteligente que na hora da partida e dos treinamentos vê ali os pontos que estão faltando pra equipe melhorar e ensina muito. Tem tudo pra crescer ainda mais, é muito inteligente e tem esse diálogo muito bom com os jogadores. Sem dúvida nenhuma vai nos ajudar bastante", afirmou em entrevista ao portal "Esporte News Mundo".

A contratação de Rômulo foi bastante surpreendente, porque o nome do jogador não vinha sendo ventilado no clube carioca. Ao falar sobre a função que vai exercer no atual elenco do Vasco, o volante afirmou que acredita que pode ajudar o Cruzmaltino dentro e também fora de campo.



"O tamanho do Vasco ninguém consegue imaginar. Sempre tem que estar brigando por títulos e a gente que está vendo o trabalho aqui dentro não pode duvidar. A minha vinda pra cá é pra ajudar não só dentro de campo, mas também, a garotada ali tirando as dúvidas, passando confiança e tranquilidade para jogar o futebol deles tranquilo e deixar essa parte de cobrança pra gente", disse.

Rômulo deixou o Vasco ainda jovem e depois teve experiência no futebol europeu e em outros clubes brasileiros. Apesar de não ter conseguido viver momentos tão bons quanto os que passou em São Januário, o volante acredita que o período fora da Colina o ajudou bastante.

"Essa experiência esses anos fora serviu de muito aprendizado na minha vida. Sempre tive o Vasco como o time do meu coração. Chego no Vasco diferente, com uma estrutura boa, planejamento bom e que com fé em Deus vamos concretizar para estar de volta á Série A. Vamos começar a trabalhar a partir de agora para comemorar no final do ano", opinou.