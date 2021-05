Bruno Mezenga Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 14:15

Rio - Destaque do Campeonato Paulista, o atacante Bruno Mezenga, ex-Flamengo e que atualmente defende a Ferroviária, tem sido alvo de diversos clubes. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, pelo menos dez equipes manifestaram interesse no jogador de 32 anos, entre elas o Vasco.

Publicidade

Além do Cruzmaltino, CRB e Goiás também fizeram uma sondagem. O Esmeraldino, porém, não deve avançar, já que fechou com Alef Manga nos últimos dias. Mezenga tem contrato com a Ferroviária até maio de 2022, mas o clube topa liberá-lo mediante uma compensação financeira.



Revelado pelo Flamengo, Bruno Mezenga chegou a participar da conquista do Campeonato Brasileiro de 2009. Depois, rodou por países como Turquia, Polônia, Sérvia e Tailândia. Atualmente, é o artilheiro do Campeonato Paulista, com oito gols em 11 jogos.