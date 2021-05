Jorge Salgado assumiu o Vasco com difícil missão Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 13:40

Rio - Os funcionários do Vasco receberam uma boa notícia nesta quarta-feira. O clube quitou dois meses de salários que estavam em atraso, referentes aos meses de fevereiro e março.

Agora, os funcionários têm a receber o mês de abril. Oficialmente, o valor venceu no último dia 5, mas um acordo verbal entre direção e colaboradores esticou o prazo de pagamento para o dia 20 de todo mês. O último pagamento havia sido feito no dia 6 de abril.

Apesar da boa notícia para os funcionários, a situação dos jogadores é diferente. Em 6 de abril, a diretoria quitou algumas pendências. Uma parte dos atletas recebeu o 13º de 2020, dezembro e janeiro, mas seguiu com as folhas de fevereiro e março em aberto. Já outra teve fevereiro e março depositados, mas renegociou as dívidas referentes a 13º, dezembro e janeiro. Até o momento, nenhum deles recebeu abril.