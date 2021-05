Cano é o destaque do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 12:21

Rio - Principal referência do Vasco, Germán Cano vem recebendo assédio de clubes do futebol colombiano. Em entrevista ao canal local "Directv Sports", o jogador, de 33 anos, afirmou que recebeu propostas do Junior Barranquilla e também do Atlético Nacional, equipes que disputam a Libertadores.

"Em um momento o Nacional quis a minha contratação. Do Junior também recebi uma proposta e me falaram sobre qual seria o salário. Eu sou uma pessoa de palavra. Quando deixei o futebol colombiano, afirmei que só voltaria para o Independiente Medellín", afirmou o artilheiro do Vasco.

Publicidade

Antes de acertar com o Vasco, no ano passado, Cano teve ótima passagem pelo clube colombiano. Na temporada de 2019, Germán marcou 41 gols em 47 jogos pelo Independiente Medellín.



Publicidade

Em quase um ano e meio de Vasco, o argentino também caiu nas graças dos torcedores. Ao todo, Cano atuou em 59 jogos pelo Cruzmaltino e marcou 30 gols pelo clube carioca.