Por O Dia

Publicado 13/05/2021 20:29

Rio - Destaque do Vasco no início da última década, o meia Bernardo não esconde desejo de voltar ao Cruzmaltino. Em entrevista ao 'Ge.com', o atleta, que atualmente defende o Rio Branco-PR, falou sobre a relação com o clube e revelou desejo de conquistar um título com o Vasco antes de se aposentar de forma definitiva do futebol.

"O ano de 2011 foi maravilhoso para mim. Tive oportunidade de jogar com grandes jogadores, que eu via quando era moleque, o Felipe, o Juninho, e ter convivido com grandes craques, ídolos do Vasco, foi uma alegria imensa. Uma oportunidade que eu pude aproveitar. É a identidade... Quando toca no assunto, o sorriso muda. Foi o melhor clube que joguei. (Quero voltar) para eu poder pendurar a chuteira realizado, ganhar um título de expressão", disse Bernardo, antes de completar:

"Ganhei em 2011 a Copa do Brasil, ganhei um Carioca, fiz meus gols importantes, por isso marcou a passagem no clube. Tenho certeza de que se for da vontade de Deus, tocar o coração das pessoas que estiverem trabalhando ali na época, vai acontecer. Mas vamos pensar no Rio Branco-PR", encerrou o jogador.