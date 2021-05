Andrey vê o Vasco em evolução e encara a decisão da Taça Rio como um teste para a estreia na Série B Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 13/05/2021 19:48

Rio -Antes da estreia na Série B, o Vasco treina forte, no CT do Almirante, de olho na final da Taça Rio diante do Botafogo. A partida será realizada no próximo domingo, às 11h05, no Nilton Santos, como uma forma de preparação de ambas as equipes para a competição nacional. Em entrevista à Vasco TV, o volante Andrey falou sobre a decisão e disse que o Cruzmaltino irá em busca do título.

"É uma grande oportunidade. esses dois jogos são importantes para ambas as equipes. É uma preparação de luxo que os dois estão tendo. A gente tem que entrar focado. Independente de ser preparação, nós temos que nos acostumar a conquistar. Esse jogo vale título! Estamos trabalhando muito, focados. O professor tem extraído o máximo de todos. Na parte física, técnica e tática. Tenho certeza que estamos muito preparados", disse o meio-campista.

Com a chegada de Marcelo Cabo ao comando técnico do Vasco, o volante Andrey subiu de produção e tem se firmado como titular. O camisa 6 ganho uma disputa com Bruno Gomes, e tem atuado ao lado do jovem Matías Galarza e de Marquinhos Gabriel no meio de campo cruz-maltino.

Recentemente, o comandante disse que já tem a espinha dorsal da equipe em mente e elogiou o setor, que tem dado sustentação na marcação e se destacado nas transições ofensivas.

Apesar desta edição da Taça Rio ter sido um mata-mata disputado do 5º ao 8º colocado do Campeonato Carioca, outros fatores estão em jogo. A competição premiará em um R$ 1 milhão o vencedor, e será importante na preparação de ambas as equipes.

Vale destacar que o jogo de volta (22/5), em São Januário, será às 15h. Há vantagem de saldo de gols, mas não de pontos para o melhor classificado na Taça Guanabara. Na semana seguinte, o Vasco estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro também na Colina Histórica, às 11h, dia 29, sábado. Confira os dez primeiros jogos do Cruz-Maltino ao clicar aqui.