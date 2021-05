Henrique estreou pelos profissionais do Vasco em 2013 Rafael Ribeiro/ Vasco

Publicado 18/05/2021 16:45

O Vasco acertou a rescisão de contrato com Henrique. O lateral de 27 anos, revelado pela divisão de base vascaína, deve ir para o Lyon, da França, a pedido do diretor esportivo Juninho Pernambucano.



Segundo jogador da base com mais jogos pelo Vasco no Século XXI (192 partidas, com um gol, 11 assistências e dois títulos estaduais), Henrique tinha contrato apenas até 2 de agosto e não estava nos planos, o que facilitou o acordo. O lateral, que estreou em 2013, nunca caiu nas graças do torcedor e não se firmou. Ele estava afastado do grupo principal desde o início da temporada.



Em nota oficial, o Vasco agradeceu Henrique "por ter honrado a camisa cruzmaltina durante 16 anos" e desejou sorte no novo clube, que será o Lyon. Além do lateral, o Vasco também acertou a rescisão com Carlinhos, outro que estava fora dos planos, mas tinha contrato até o fim de 2022. Restam detalhes burocráticos para a oficialização.