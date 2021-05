Destaque do Vasco no Carioca, o paraguaio Galarza, de 19 anos, ganhou a confiança de Marcelo Cabo e conquistou uma vaga entre os titulares Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:58 | Atualizado 19/05/2021 18:01

Rio - A venda de Talles Magno para o New York FC, clube de propriedade do Grupo City, pelo valor de R$ 42 milhões à vista pode garantir a permanência de outra joia na Colina: Matías Galarza. Emprestado pelo Olimpia, do Paraguai, até janeiro de 2022, o volante, de 19 anos, caiu nas graças não apenas do técnico Marcelo Cabo como do torcedor.

Com 60% dos direitos avaliados em US$ 700 mil, cerca de R$ 3,7 milhões, Galarza já desperta o interesse de clubes do exterior. Atento à valorização do xodó, em apenas 11 jogos com a camisa do Vasco, o Olimpia já atualizou o Vasco, que se movimenta nos bastidores para exercer a prioridade de compra dos direitos econômicos do volante.

Na terça-feira, o clube anunciou a renovação do contrato de MT até dezembro de 2024 após confirmar a compra de 70% dos direitos do apoiador junto ao Volta Redonda pelo valor de R$ 600 mil.