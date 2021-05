Bem adaptado ao esquema de Crespo, Benítez tem se destacado no São Paulo, que deve exercer a prioridade na compra dos direitos econômicos do argentino Rubens Chiri/São Paulo

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 21:04

São Paulo - O torcedor do Vasco não tinha dúvidas de que Martín Benítez teria êxito com a camisa do São Paulo. Apesar da saudade, o sucesso do camisa 8 no Morumbi pode render uma verba extra para os cofres do clube. Com o aval de Hernán Crespo, a diretoria se movimenta nos bastidores para exercer a prioridade para a aquisição definitiva do apoiador argentino. E o Vasco, pela cessão imediata de Benítez, em março, terá direito a um percentual da negociação com o Independiente.

A compra custará ao São Paulo US$ 3 milhões, cerca de R$ 15,7 milhões. Em crise financeira, o Vasco, na triangular negociação com clube paulista e o Independiente, não exerceu a prioridade de compra e recebeu cerca de R$ 2 milhões do próprio estafe de Benítez pela liberação em março, portanto, antes do fim do empréstimo com validade até junho.

Publicidade

Além de garantir um percentual em caso de possível venda de Benítez, o Vasco tem um crédito de R$ 300 mil com o São Paulo, que pode ser usado para contratar algum jogador do clube. Caso o crédito não seja usado até 2022, o clube paulista terá que pagar a 'dívida' em espécie.