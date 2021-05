Galarza (C): garoto paraguaio é um dos destaques do Vasco nesta temporada RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Rio - Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (20), Alexandre Pássaro, diretor executivo do Vasco da Gama, e Jorge Salgado, presidente, anunciaram a compra do jovem Matías Galarza, de 19 anos, volante paraguaio que chamava atenção desde as categorias de base.

"(...) No início da semana, na segunda-feira, o Pássaro conseguiu finalmente chegar a um entendimento em relação ao Matías Galarza. Então, a partir de agora, tenho que anunicar a vocês, torcedores do Vasco, com a maior satisfação possível, que o Matías já é nosso jogador. Já efetuamos o pagamento e a partir de agora, 60% do passe pertence ao Vasco", disse o presidente Jorge Salgado em anúncio no início da coletiva de imprensa.

Matías Galarza conquistou o torcedor vascaíno com suas aparições desde o início da temporada. Até agora, são dois gols e duas assistências em 11 jogos pelo Gigante da Colina.

O jogador foi comprado junto ao Olímpia-PAR por 500 mil dólares, metade do valor fixado no início. O novo vínculo de Galarza vai até 31 de dezembro de 2025.