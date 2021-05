Henrique Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 18:08

Rio - Próximo de reforçar o Lyon-FRA, o lateral Henrique, ex-Vasco, foi oferecido ao Santos. No entanto, de acordo com o portal 'Gazeta Esportiva', a diretoria do Peixe não se interessou pelo atleta de 27 anos, alegando que já tem Felipe Jonathan como titular e outros nomes na reserva.

Revelado pelo Vasco, Henrique tinha contrato com o Vasco até o fim do mês, mas rescindiu nesta semana para avançar nas negociações com o Lyon. Pelo Cruzmaltino, o jogador disputou 192 jogos e marcou apenas um gol. Com o lateral em campo, o Vasco venceu 80 jogos, empatou 56 e perdeu 56.

O acordo entre Lyon e Henrique está bem encaminhado. Na última terça-feira, Juninho Pernambucano confirmou o negócio e justificou o interesse no lateral em conversa com o portal 'Esporte News Mundo'. Amanda Monteiro, esposa do jogador postou uma foto nas redes sociais aprendendo a língua francesa.