Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 20/05/2021 20:39

Rio - A proximidade do fim do contrato de Andrey é motivo de preocupação na Colina. Destaque do Vasco no início da temporada, o volante, de 23 anos, compromisso válido até dezembro e, portanto, fica livre para assinar um pré-contrato a partir de julho e deixar o clube a custo zero na virada do ano. O Cruzmaltino abriu negociação na tentativa para renovar o contrato do camisa 15.

Valorizado, Andrey está no radar do Santos e de clubes do exterior. O Vasco tem consciência da concorrência e não destaca uma negociação para não perdê-lo de graça. Andrey vive uma relação de amor e ódio com o torcedor. Na Colina desde os seis anos de idade, ele tem uma forte ligação com clube, mas a falta de respaldo da diretoria no penúltimo ano de contrato pode custar a derrota na negociação.

"Hoje Andrey é um jogador incontestável. Novamente, porque Andrey já passou por várias fases aqui. Em fevereiro faltavam 10 meses para o fim do contrato dele. Existia uma dúvida de ambiente, não nossa, sobre o Andrey. Não existia ambiente para nós conseguirmos renovar o contrato dele", destacou o diretor de futebol, Alexandre Pássaro.

A verdade é que Andrey, mais uma vez, respondeu na bola. Sob o comando de Marcelo Cabo, o volante recuperou o espaço e se tornou peça-chave nas ideias de jogo do treinador. Titular em 12 dos 16 jogos do Vasco na temporada, o volante despertou o interesse no mercado pela evolução e condição contratual favorável para uma negociação de graça ou a custo zero.



"Apostamos no potencial, mas sabíamos que correríamos esse risco. Trata-se de um jogador incontestável e com pouco tempo de contrato. Cabe a nós resolver da melhor forma a renovação de contrato dele, comecei a falar com o empresário dele nessa semana ou na semana passada para que a gente comece a pensar alguma coisa", destacou Pássaro.

Além de Andrey, Marcelo Cabo conta com as seguintes opções para o setor: Romulo, Bruno Gomes, Juninho, Galarza, MT e Caio Lopes.