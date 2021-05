Romário Maíra Coelho

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 16:48

Rio - Ídolo do futebol brasileiro e um dos maiores jogadores da história do Vasco, Romário não está otimista em relação ao time cruzmaltino. Em entrevista ao portal "UOL", o senador fez muitas críticas ao atual elenco e principalmente o resultado da equipe que acabou fora da semifinal do Campeonato Carioca.

"Tomara agora que o Salgado faça um papel legal, mas pelo que a gente acompanha, as escolhas que tem feito, na minha opinião, falando até mais dentro de campo... É sempre difícil se reerguer se não tiver profissionais ali capacitados para escolher no caminho dentro de campo. O time do Vasco é ridículo, é horroroso. A torcida do Vasco não merece essa parada", afirmou.

Publicidade

Sobre o atual presidente do Vasco, Romário afirmou que tem uma boa relação com Jorge Salgado. No entanto, na opinião do Baixinho, a vitória eleitoral do mandatário não foi legítima.



"As pessoas entenderam que sou contra o Salgado. Não tenho nada contra ele. Pelo contrário. Sempre tive uma relação do c... com ele, pois ele está no Vasco desde que eu cheguei. Ele é vascaíno nato, gosta do Vasco, acredito que as intenções dele sejam as melhores possíveis. Agora, ele perdeu a eleição, que não foi foi legítima. Na minha opinião, eleição legítima foi a do Leven. É politica, que infelizmente atrapalha o futebol pra c... A política do Vasco já não é saudável há muitos anos", opinou.