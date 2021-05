Vanderlei Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 18:01

Rio - O Vasco conquistou a Taça Rio de 2021 sobre o Botafogo neste sábado. No tempo normal, o Alvinegro bateu o Cruzmaltino por 1 a 0, mas nas penalidades, o goleiro Vanderlei pegou todas as cobranças do time de Marcelo Chamusca e deu o título à equipe de Marcelo Cabo. Após o jogo, o goleiro falou sobre o feito à Record.

"A gente não poderia sair daqui com um resultado diferente. Trabalhamos muito pra isso. Nossa comissão se preparou, me mostrou onde cada jogador costumava bater os pênaltis, então facilita um pouco pra gente, nos deixa mais confortável. Quando chega na hora do jogo, a gente fica mais à vontade pra fazer as escolhas", disse, antes de emendar:

Publicidade

"Nossa maior motivação é o nosso trabalho, que está sendo bem feito. Claro que em algumas partidas vai ter uma oscilação, mas o grupo está bem homogêneo e todos que tem entrado tem dado conta do recado. Esperamos fazer um grande ano e conquistar nosso maior objetivo, que é o acesso, quem sabe também conquistar a Copa do Brasil", completou.